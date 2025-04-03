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3 апреля, 13:44

Форвард «Вольфсбурга» Амура заинтересовал «Арсенал» и «Ливерпуль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Английские клубы заинтересованы в трансфере нападающего «Вольфсбурга» Мохамеда Амуры, сообщает L'Equipe.

По информации источника, на 24-летнего алжирца претендуют лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

«Вольфсбург» летом 2024 года арендовал Амуру с обязательным выкупом за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 32 миллиона евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вольфсбург
ФК Ливерпуль
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