Камоцци: «Илич — это действительно качественное усиление»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«Илич — это действительно качественное усиление. Очень талантливый и способный футболист. Не знаю, насколько он необходим «Зениту», учитывая их нынешний состав. Но раз они его покупают, значит, он им нужен. «Спартаку» тоже не помешал бы такой качественный игрок», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.