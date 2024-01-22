Evening Standard: нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в «Фулхэм»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в «Фулхэме», сообщает Evening Standard.

Английский клуб готов арендовать 30-летнего колумбийца до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа за 8,2 миллиона евро.

Также к футболисту проявляют интерес «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «быков» во всех турнирах.

Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.