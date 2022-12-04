Гакпо рассказал, когда определится со своим будущим

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо заявил, что откладывает все переговоры о своем будущем до окончания Чемпионата Мира-2022 в Катаре.

«Я должен быть честен: сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на турнире и хочу хорошо выступать, продолжать помогать команде. Надеюсь, когда мы станет чемпионами мира, мы сможем подумать о других вещах. Я стараюсь сохранять концентрацию, да и другие игроки особо не говорят о такого рода вещах», — приводит слова игрока The Athletic.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтеда», «Ливерпуля» и «Реала» к нидерландскому футболисту.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. 23-летний форвард является одним из лучших бомбардиров мирового первенства, забив три гола на турнире. Сборная Нидерландов сыграл в 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины 9 декабря, начало — 22.00 мск.