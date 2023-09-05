Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:59

«Галатасарай» арендовал Ндомбеле у «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле арендован «Галатасараем», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним французом рассчитано до конца сезона-2023/24. Сумма выкупа составит 15 миллионов евро, она будет выплачиваться равными частями в течение пяти сезонов. Ндомбеле получит за текущий сезон 3,136 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ндомбеле выступал за «Наполи» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

ФК Галатасарай
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
Президент МОК Томас Бах призвал допустить к Олимпиаде россиян, не поддерживающих СВО
Финалист Кубка Стэнли Худобин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сокол»
Handelsblatt узнала о гибели солдат ВСУ на минах времен Второй мировой войны
Хакеры взломали сайты минобороны и сейма Латвии
Членов китайской ОПГ осудили в Петербурге за обман туристов из КНР
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраско подписал контракт с «Аль-Шабабом»