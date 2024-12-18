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Сегодня, 04:52

«Галатасарай» хочет арендовать Шкриньяра в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Галатасарай» продвинулся в переговорах с «ПСЖ» об аренде защитника Милана Шкриньяра, сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн на своей странице в соцсети X.

По информации источника, сам 29-летний словак заинтересован в продолжении карьеры в Турции.

Действующий контракт игрока с парижским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Шкриньяр сыграл всего в 5 матчах за парижскую команду и не отметился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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