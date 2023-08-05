Линекер советует Кейну перейти в «Баварию»: «Суть футбола в командных трофеях, а не индивидуальных»

Экс-игрок сборной Англии и телеведущий Гари Линекер прокомментировал ситуацию с потенциальным переходом форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию».

По словам Линекера, лучшим вариантом для нападающего будет подписание контракта с немецким клубом.

«Сейчас подходящий момент. Мюнхен — хороший город, а «Бавария» один из величайших клубов в мире. Суть футбола — в командных, а не индивидуальных наградах. Не думаю, что «шпоры» попадут даже в первую четверку по итогам сезона АПЛ. А если Кейн не выиграет трофеи с «Баварией», значит его действительно сглазили», — цитирует Линекера The Sun.

Sky Sports сообщал, что «Бавария» сделала «Тоттенхэму» окончательное предложение.

Отмечалось, что мюнхенцы готовы подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

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