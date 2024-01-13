Гаттузо подтвердил возможный переход Лоди в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо после ничьей со «Страсбуром» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Франции прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Ренана Лоди.

«Лоди весь матч оставался на скамейке запасных, потому что собирается уйти? Это вопрос, который стоит адресовать руководству клуба, где ведутся переговоры. Я не могу убедить игрока остаться, но в этот вечер мы не хотели рисковать травмой или недостаточным отношением к игре», — цитирует L'Equipe Гаттузо.

«Марсель» набрал 28 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, обойдя «Лилль». «Страсбур» занимает 9-е место — 24 очка.