Гендиректор «Крыльев Советов» о переходе Сычевого: «Лучший бомбардир чемпионата переходит к нам. Достойное усиление»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на переход нападающего Владимира Сычевого в самарский клуб.

Российский форвард подписал контракт с командой на 3,5 года и будет выступать под фамилией Писарский.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в «Крылья» — это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», — цитирует гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 26-летний форвард является лучшим бомбардиром Чемпионата — он забил 14 голов в 15 матчах. В ноябре Сычевой дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).