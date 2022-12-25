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Трансферы

Сегодня, 12:20

Гендиректор «Крыльев Советов» о переходе Сычевого: «Лучший бомбардир чемпионата переходит к нам. Достойное усиление»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на переход нападающего Владимира Сычевого в самарский клуб.

Российский форвард подписал контракт с командой на 3,5 года и будет выступать под фамилией Писарский.

«Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков чемпионата переходит в «Крылья» — это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей», — цитирует гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 26-летний форвард является лучшим бомбардиром Чемпионата — он забил 14 голов в 15 матчах. В ноябре Сычевой дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1584.html
Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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