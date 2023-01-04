Гендиректор ПАОК: «Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею»

Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис прокомментировал информацию о том, что «Зенит» и «Локомотив» интересуются защитником клуба Сверриром Ингасоном.

«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идет речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды. Если поступит предложение, оно будет оценено соответствующим образом, но он для нас основной игрок и один из капитанов команды», — приводит слова Гагациса Sport24.

В текущем сезоне 29-летний исландец сыграл за ПАОК 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.