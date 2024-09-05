Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Чебану: «Малышев порадовался за Промеса, пожелал ему удачи»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану рассказал «СЭ», что общался с гендиром «Спартака» Олегом Малышевым перед переходом нападающего Квинси Промеса в клуб из ОАЭ.

«У меня был разговор с генеральным директором красно-белых Олегом Александровичем Малышевым на счет перехода Квинси в наш клуб. Малышев порадовался за игрока, что он возвращается в профессиональный футбол, пожелал ему удачи. Там, где есть Квинси, всегда есть «Спартак» и наоборот», — сказал Чебану «СЭ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.