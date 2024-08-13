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Сегодня, 15:20

Гильерме не намерен завершать карьеру игрока

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Экс-вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о своем будущем.

«Могу ли завершить карьеру? Нет-нет, не собираюсь пока. Но не все от меня зависит. Варианты в России или в Бразилии? Есть в России, есть в Бразилии, но пока думаю. Большую роль играет семья — где будем жить», — цитирует Гильерме Sport24.

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.

Источник: Sport24
Маринато Гильерме
Футбол
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