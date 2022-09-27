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Трансферы

27 сентября, 16:18

Монтелла — о переходе Балотелли в «Сьон»: «Он захотел быть ближе к дому»

Мария Гусева

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал переход нападающего Марио Балотелли в «Сьон».

«Марио сделал свой вклад в прошлом году, и мы протянули ему руку помощи, чтобы он вернулся в форму и получил еще один вызов в национальную команду. Но теперь он захотел быть ближе к дому. Предложение «Сьона» удовлетворило все стороны, и мы попрощались. Я желаю ему дальнейших успехов», — цитирует La Gazzetta dello Sport Балотелли.

32-летний итальянец перешел в швейцарский клуб этим летом. Контракт с форвардом рассчитан до 2024 года.

В составе «Сьона» Балотелли провел 2 матча, но пока не отметился результативными действиями.

Винченцо Монтелла
Марио Балотелли
ФК Адана Демирспор
ФК Сьон
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