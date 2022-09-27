27 сентября, 16:18
Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал переход нападающего Марио Балотелли в «Сьон».
«Марио сделал свой вклад в прошлом году, и мы протянули ему руку помощи, чтобы он вернулся в форму и получил еще один вызов в национальную команду. Но теперь он захотел быть ближе к дому. Предложение «Сьона» удовлетворило все стороны, и мы попрощались. Я желаю ему дальнейших успехов», — цитирует La Gazzetta dello Sport Балотелли.
32-летний итальянец перешел в швейцарский клуб этим летом. Контракт с форвардом рассчитан до 2024 года.
В составе «Сьона» Балотелли провел 2 матча, но пока не отметился результативными действиями.