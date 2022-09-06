Главный тренер «Шавиша» отреагировал на слухи о переходе Батчи в «Краснодар»

Главный тренер португальского «Шавиша» Виктор Компелос отреагировал на слухи, что полузащитник Жоау Батчи может перейти в «Краснодар».

«Мы действительно согласовали переход Жоау Батчи в «Краснодар». Это правда», — цитирует Sport24 Компелоса.

Текущий контракт 24-летнего ангольца с португальским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 575 тысяч евро.

В текущем сезоне Батчи провел за «Шавиш» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.