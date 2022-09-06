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Трансферы

6 сентября, 14:46

Главный тренер «Шавиша» отреагировал на слухи о переходе Батчи в «Краснодар»

Мария Гусева

Главный тренер португальского «Шавиша» Виктор Компелос отреагировал на слухи, что полузащитник Жоау Батчи может перейти в «Краснодар».

«Мы действительно согласовали переход Жоау Батчи в «Краснодар». Это правда», — цитирует Sport24 Компелоса.

Текущий контракт 24-летнего ангольца с португальским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 575 тысяч евро.

В текущем сезоне Батчи провел за «Шавиш» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-glavnyy-trener-shavisha-my-deystvitelno-soglasovali-perekhod-zhoau-batchi-v-krasnodar
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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