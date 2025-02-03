Глеб: «На месте Сперцяна я бы рассмотрел вариант с «Лидсом»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс». Ранее инсайдер Иван Карпов заявил о заинтересованности главного тренера английской команды Даниэля Фарке в трансфере 24-летнего игрока сборной Армении.

«Считаю, это хороший вариант. «Лидс» сейчас на первом месте в чемпионшипе, претендует на выход в АПЛ и имеет все возможности на это. Понятно, если сравнить с «Боруссией» или «Ювентусом», то это вариант похуже. Но если есть конкретное предложение, заинтересованность, всё устраивает по финансам и другим моментам, а у тренера есть желание видеть его в основном составе, то вариант хороший.

Фарке — бывший главный тренер «Краснодара»? Тогда вообще идеально! Для любого футболиста самая главная причина при переходе — это вера тренера. Игровая практика, доверие, уверенность в себе — это дорогого стоит. Конечно, на месте Сперцяна я бы рассмотрел вариант с «Лидсом». Тем более, если нет предложение от топовых клубов», — цитирует Legalbet Глеба.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В этом сезоне он забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 25 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт армянского футболиста с российским клубом истекает летом 2026 года. Стоимость хавбека, по оценке портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

«Лидс» возглавляет таблицу чемпионшипа, набрав 63 очка в 30 турах.