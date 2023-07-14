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Трансферы

Сегодня, 06:34

Globo Esporte: «Фламенго» предложил 15 миллионов евро за игрока «Зенита» Клаудиньо

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Зенит» получил первое официальное предложение от «Фламенго» по полузащитнику Клаудиньо, сообщает Globo Esporte. Бразильский клуб готов заплатить за 26-летнего бразильца 15 миллионов евро в течение пяти лет: 10 частями по 1,5 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что «Фламенго» согласовал условия контракта с игроком. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо с 2021 года выступает за «Зенит». В прошедшем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.

Источник: Globo Esporte
Клаудиньо
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ФК Зенит
ФК Фламенго
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