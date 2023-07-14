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Трансферы

Сегодня, 02:57

Globo Esporte: «Фламенго» согласовал контракт с игроком «Зенита» Клаудиньо

Евгений Козинов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Reuters
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Руководство «Фламенго» сделало «Зениту» официальное предложение по полузащитнику Клаудиньо, сообщает Globo Esporte. Бразильский клуб уже договорился с 26-летним бразильцем о личном контракте.

В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с российской командой действует до конца июня 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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