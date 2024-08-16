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Сегодня, 07:09

Голкипер «Челси» Петрович может перейти в «Страсбур»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Челси» Джордж Петрович до конца трансферного окна может перейти в «Страсбур».

По информации L'Equipe, французский клуб в поисках опытного игрока для укрепления длины скамейки.

Несколько дней назад «Страсбур» хотел арендовать у «Лорьяна» Ивона Мвого, но игрок отказался от перехода, так как хочет помочь «мерлузовым» вернуться в лигу 1.

«Челси» готов отдать Петровича на один сезон в аренду в «Страсбур». Это будет третья и последняя возможная аренда между двумя клубами. Ранее во французский клуб из лондонского перешли Андрей Сантос и Калеб Уайли.

Футбол
ФК Страсбур
ФК Челси
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