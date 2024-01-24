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24 января, 23:32

Голкипер «Диошдьера» Сентич близок к переходу в «Ордабасы»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь венгерского «Диошдьера» Карло Сентич может перейти в казахстанский «Ордабасы», сообщает Metaratings.kz.

По информации источника, один из вратарей «Ордабасы» Мухаммеджан Сейсен в ближайшее время может покинуть расположение клуба.

Сентич — воспитанник хорватского «Хайдука», привлекался в национальные сборные разных возрастов. Хорват выступает за «Диошдьер» с июля 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 450 тысяч евро.

В этом сезоне 22-летний Сентич провел 10 матчей за «Диошдьер» во всех турнирах.

Источник: Metaratings.kz
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