Головин высказался о сорвавшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» высказал мнение о сорвавшемся трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Посоветовал бы Арсену Захаряну переходить в «Челси»? Ты же играл и птренировался с ним в сборной России, видел его способности.

— Безусловно, это очень хороший игрок. Матчей «Динамо» я смотрел не так много, и в сборной мы не очень часто вместе были — но сразу понял, что это очень талантливый футболист. У него отличное видение поля, он сразу понимает, чего от него хочет тренер. Еще до момента, когда Арсен получает мяч, он уже знает, что сделает с ним дальше.

Жалко, что у него не получилось уехать сейчас. Но, если будет такая возможность дальше, думаю, ему стоит попробовать. Даже если сначала отправят в аренду — у «Челси» в линии атаки очень серьезный подбор игроков, и сразу заиграть тяжело. А в его возрасте нужно играть! В любом случае надо пробовать.

— Как бы у него сейчас не опустились руки, как у вашего друга Федора Чалова после срыва трансфера из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

— Смысла опускать руки нет! Не получилось с переходом — ну, бывает такое. Как Арсен играл в «Динамо» до этого, так и играет, в этом смысле не изменилось ничего. Он же не закончил с футболом, он так же выступает за свою команду и получает от этого удовольствие. Будет хорошо играть — думаю, снова позовут. Если не в «Челси», то в другую сильную команду. Не думаю, что в такие моменты футболисты прямо расстраиваются — на это просто нет времени. Плюс разочарование может привести только к тому, что будешь хуже играть, себе навредишь.