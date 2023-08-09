Гомис продолжит карьеру в Японии

«Кавасаки Фронтале» объявил на официальном сайте о подписании нападающего Бафетимби Гомиса.

«Всем привет, меня зовут Буффе Гомис, и я очень счастлив стать частью семьи «Кавасаки Фронтале». Надеюсь, что мы прекрасно проведем время вместе, и я надеюсь, что смогу забить много голов и выиграть много титулов для вас», — отметил новичок.

38-летний француз на правах свободного агента присоединился к японскому клубу. 1 июля у него закончился контракт с «Галатасараем».

Гомис выступал за стамбульскую команду с февраля 2022 года. В прошлом сезоне форвард сыграл 28 матчей, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.