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Трансферы

Сегодня, 04:01

Госенс будет готов уйти из «Интера» зимой, если не получит больше игрового времени

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Интера» Робин Госенс недоволен своим положением в миланском клубе. 28-летний немец хочет получать больше игрового времени.

Как сообщает Sky Sport, если 28-летний немец не будет чаще играть, то может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Леверкузенский «Байер» заинтересован в подписании игрока.

Госенс перешел в «Интер» из «Аталанты» на првах аренды прошлой зимой. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Госенс сыграл в 14 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Он провел на поле всего 402 минуты.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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