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Трансферы

Сегодня, 22:26

Гранат назвал возможный переход Сазонова в «Гамбург» шагом вперед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход Сабы Сазонова в «Гамбург».

«Саба стабильно играет в «Динамо» и здесь у него есть практика. К тому же Сазонов играет за сборную Грузии, и поэтому для него переход в «Гамбург» — это шаг вперед. При должном отношении и работе, у него должно получиться что-то в футболе. Саба хорошо играет вверху, он габаритный. Все качества защитника у него есть», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

21-летний защитник выступает за «Динамо» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел за московский клуб 33 матча и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dlya-sazonova-perehod-v-gamburg-e-to-shag-vpered/
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