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Губерниев — о перспективах Миранчука: «Из «Сьона» Антон сможет подняться куда угодно»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах полузащитника Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

«Из «Сьона» Антон сможет подняться куда угодно. Это скромная команда и, может, чемпионат не самый блестящий, но сборная Швейцарии, например, играет хорошо. Я вообще за то, чтобы люди не сидели на месте, а двигались. Желаю Миранчуку всяческих успехов! Конечно, нужно пробовать себя в Европе. Зачем сидеть на жопе? Антон решил попробовать что-то новое, молодец!» — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Миранчук с лета 2024 года находится в статусе свободного агента. Ранее хавбек выступал за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России (сезон-2017/18), трёхкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка России.

Источник: Metaratings.ru
Антон Миранчук
ФК Сьон
Дмитрий Губерниев

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