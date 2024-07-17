Гуренко — о возможном трансфере Миранчука в МЛС: «Иногда у человека появляется желание попробовать себя в новом месте»

Экс-футболист сборной Белоруссии и «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал возможный трансфер россиянина Алексея Миранчука в американскую «Атланту».

«Сложно судить, на каких условиях он переходит в «Атланту». Но футбол в США сейчас развивается. Чего стоит один переезд в МЛС Лионеля Месси. Да и в целом там выступает много известных исполнителей. Однозначно не следует думать, что там вообще нет футбола.

Возможно, Миранчук не видел дальнейшего развития в Италии. Это его право. Сборная России сейчас тоже не участвует в официальных соревнованиях. Вероятно, Алексей захотел попробовать свои силы в другом чемпионате, уехать в другую страну. Порой у человека появляется такое желание», – цитирует Гуренко RT.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.