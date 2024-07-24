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Сегодня, 07:48

Гвардиола допустил, что Эдерсон может уйти из «Манчестер Сити»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эдерсон.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что голкипер Эдерсон может уйти из команды этим летом.

Ранее появлялась информация об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» к 30-летнему бразильцу. При этом «Манчестер Сити» готов предложить футболисту новый контракт.

«Не знаю, останется ли Эдерсон с нами. Ему нужно принять решение», — приводит журналист Джо Брэй слова Гвардиолы.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль.

Контракт голкипера с «горожанами» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

«Манчестер Сити» рассматривает возможность замены Эдерсона вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.

Хосеп Гвардиола
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Манчестер Сити
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