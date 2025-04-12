Гвардиола хочет подписать Рафинью из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может подписать полузащитника «Барселоны» Рафинью, сообщает El Nacional.

По информации источника, в трансфере 28-летнего бразильца заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Рафинья выступает за каталонцев с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 22 результативные передачи.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.