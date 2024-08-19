Гвардиола не против возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» контактировал с полузащитником «Барселоны» Илкаем Гюндоганом по поводу возвращения в Англию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

К потенциальному трансферу открыт также главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что «Барселона» хочет избавиться от 33-летнего немца.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года. В «Сити» футболист играл с 2016 по 2023 год.