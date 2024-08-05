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Гвардиола о возможном уходе Альвареса в «Атлетико»: «Мне нечего сказать. Хулиан — наш игрок и скоро вернется»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего команды Хулиана Альвареса в «Атлетико».

По данным СМИ, испанский клуб может заплатить за 24-летнего аргентинца около 70 миллионов евро.

В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Аргентины на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мне нечего сказать. Хулиан — наш футболист и скоро вернется в команду. Когда он вернется, я обниму его и поздравлю с победой на Кубке Америки, а затем мы обсудим Олимпиаду», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Хулиан Альварес выступает за «Манчестер Сити» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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