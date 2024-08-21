Гвардиола сыграл ключевую роль в возвращении Гюндогана в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повлиял на потенциальное возвращение хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана в английский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский специалист поговорил с футболистом, как только узнал, что «Барселона» намерена отпустить Гюндогана.

Кроме того, сообщается, что утром 21 августа 33-летний немец уже попрощался с игроками и членами персонала в «Барселоне».

20 августа AS сообщил, что каталонцы расторгнут контракт с Гюндоганом за год до истечения. Летом 2023 года хавбек перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити».