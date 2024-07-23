Гвардиола заявил, что Де Брейне не уйдет из «Манчестер Сити» этим летом

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брейне не покинет команду этим летом.
Ранее появлялась информация об интересе к 33-летнему бельгийцу со стороны клубов из Саудовской Аравии.
«Кевин не уходит. Конечно, до последнего дня трансферного окна могут произойти подписания, я не исключаю, что у нас будут новички. Тем не менее, я бы дал 85-90 процентов на то, что состав нашей команды не изменится», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.
Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 6 голов и сделал 18 результативных передач в 26 матчах за «горожан».
Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.