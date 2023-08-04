Хаби Алонсо продлил контракт с «Байером» до лета 2026 года

«Байер» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Хаби Алонсо. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий договор истекал летом 2024-го.

«Я очень доволен уверенностью «Байера» во мне. Тот факт, что наши убеждения и идеи сходятся, создает доверие между руководством клуба и мной», — цитирует испанца пресс-служба леверкузенцев.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством клуб провел 37 игр — одержал 17 побед, потерпел 10 поражений и 10 встреч завершил вничью.