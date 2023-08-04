Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:15

Хаби Алонсо продлил контракт с «Байером» до лета 2026 года

Руслан Минаев
Хаби Алонсо (в центре).
Фото ФК «Байер»
Telegram Дзен

«Байер» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Хаби Алонсо. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий договор истекал летом 2024-го.

«Я очень доволен уверенностью «Байера» во мне. Тот факт, что наши убеждения и идеи сходятся, создает доверие между руководством клуба и мной», — цитирует испанца пресс-служба леверкузенцев.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством клуб провел 37 игр — одержал 17 побед, потерпел 10 поражений и 10 встреч завершил вничью.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Запад готовится окончательно подчинить МОК. Претенденты на место Баха — испанец, британец и японец
55 главных талантов России-2023. Ежегодный рейтинг «СЭ»
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» заплатит «Вольфсбургу» 50 миллионов евро за защитника ван де Вена