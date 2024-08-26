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Сегодня, 16:13

Хамес Родригес стал игроком «Райо Вальекано»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хамес Родригес.
Фото ФК «Райо Вальекано»
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«Райо Вальекано» объявил о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Срок соглашения 33-летнего колумбийца не раскрывается. Последний год Хамес выступал за «Сан-Паулу». Он провел за бразильский клуб 22 матча, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Хамес играл за «Олимпиакос», катарский «Аль-Райян», «Эвертон», «Реал», «Баварию», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».

Летом Хамес был признан лучшим игроком Кубка Америки-2024. Сборная Колумбии дошла до финала турнира, где уступила Аргентине (0:1).

Хамес Родригес
Футбол
ФК Райо Вальекано
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