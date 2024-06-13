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Сегодня, 07:25

Флик одобрил продление «Барселоной» аренды Феликса

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил продление аренды форварда Жоау Феликс, сообщает Diario Sport.

По данным источника, специалист уже пообщался с португальским вингером и рассказал, что рассчитывает на него в следующем сезоне.

Отмечается, что агенту Феликса Жорже Мендешу предстоит договориться о продлении аренды с «Атлетико», которому принадлежат права на игрока.

24-летний португалец в прошлом сезоне провел за каталонцев 44 матча, забил 10 мячей и сделал 6 голевых пасов.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
Ханс Флик
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