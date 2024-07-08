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Сегодня, 00:49

«Хапоэль» хочет перехватить у «Пари НН» полузащитника Глазера

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«Хапоэль» из города Беэр-Шева пытается перехватить у «Пари НН» полузащитника греческого ОФИ Дана Глазера, сообщает one.co.il.

По данным источника, израильский клуб намерен предложить ОФИ более выгодные финансовые условия за переход 27-летнего игрока. «Хапоэль» пытается усилить состав перед стартом отборочного турнира Лиги конференций, который израильский клуб начнет со второго отборочного раунда.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» согласовал трансфер Глазера. Стороны договорились о переходе полузащитника за сумму примерно в 80-90 тысяч евро.

Контракт Глазера с ОФИ рассчитан до 30 июня 2025 года. В сезоне-2023/24 Глазер провел 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Эли Швидлер

ФК Нижний Новгород
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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