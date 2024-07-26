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Сегодня, 13:44

Хавбек «Наполи» Линдстрем перешел в «Эвертон» на правах аренды

Алина Савинова
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«Эвертон» объявил о переходе датского полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрема на правах аренды.

24-летний футболист проведет сезон-2024/25 в клубе из Ливерпуля, а следующим летом синие смогут осуществить переход полузащитника на постоянной основе.

Линдстрем присоединился к «Наполи» в августе 2023 года. Хавбек сыграл 29 матчей за неаполитанцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

В минувшем сезоне «Эвертон» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Футбол
ФК Наполи
ФК Эвертон
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