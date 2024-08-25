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Сегодня, 09:13

Хавбек «Реал Сосьедад» Мерино прошел медосмотр в «Арсенале»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино продолжит карьеру в «Арсенале», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 28-летний испанец прибыл в Лондон и прошел медосмотр. На данный момент клубы обмениваются документами для оформления трансфера. «Канониры» заплатят за игрока 32 миллиона евро и еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Хавбек подпишет 4-летний контракт с возможностью продления на один год.

В минувшем сезоне Мерино провел 45 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Вместо со сборной Испании он стал победителем Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал Сосьедад
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