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Сегодня, 22:22

Источник: хавбек «Вест Хэма» Пакета согласен на переход в «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета согласен на переход в «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Санти Ауна, у «горожан» есть договоренность с 26-летний бразильцем.

Отмечается, что переговоры между клуба могут начаться ближе к открытию летнего трансферного окна.

Контракт Пакета с «молотобойцами» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел за «Вест Хэм» 36 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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