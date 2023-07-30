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Сегодня, 07:50

Хави прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Дембеле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о возможном переходе вингера каталонцев Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Я вижу, что Усман счастлив в «Барсе»...Если что-то происходит, он нам скажет. А пока он здесь и он счастлив», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее RMC Sport сообщал, что «ПСЖ» планирует активировать опцию выкупа 26-летнего француза в размере 50 миллионов евро, которая действует до 31 июля.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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