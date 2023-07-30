Хави прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на информацию о возможном переходе вингера каталонцев Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Я вижу, что Усман счастлив в «Барсе»...Если что-то происходит, он нам скажет. А пока он здесь и он счастлив», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее RMC Sport сообщал, что «ПСЖ» планирует активировать опцию выкупа 26-летнего француза в размере 50 миллионов евро, которая действует до 31 июля.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.