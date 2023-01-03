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Сегодня, 16:00

Хави: «Я не хочу, чтобы Депай уходил из «Барселоны» в январе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о планах каталонского клуба на зимнем трансферном рынке.

«Я не хочу, чтобы Депай или любой другой игрок «Барселоны» уходил от нас в январе. Я думаю, для нас это будет очень тихое зимнее трансферное окно, серьезных изменений мы не планировали. Предложение от «Ньюкасла» по Депаю? Нам никогда не приходило никаких запросов по Мемфису от этого клуба», — приводит слова Хави итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что нидерландским форвардом интересуются «Рома» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Мемфис Депай
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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