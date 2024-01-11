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Сегодня, 02:46

Хайфский «Маккаби» может отказаться от подписания Лесового

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хайфскому «Маккаби» пока не удается перевести «Динамо» сумму в миллион евро за трансфер нападающего Даниила Лесового, сообщает Walla.co.il.

По информации источника, возможно, что чемпиону Израиля придется отказаться от сделки, все условия которой уже согласованы.

«Маккаби» из Тель-Авива, проявлявший интерес к 25-летнему россиянину, может вновь попытаться подписать игрока. Лесовой в чемпионате Израиля не будет считаться легионером, поскольку его супруга имеет израильское гражданство.

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

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