«Химки» объявили об уходе Юсупова, футболист не выходил на поле в этом сезоне

«Химки» объявили об уходе полузащитника Артура Юсупова спустя два месяца после подписания.

13 сентября подмосковный клуб исключил игрока из заявки на РПЛ. Сообщается, что его контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим за сотрудничество и желаем удачи. До встречи на футбольных полях!», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

35-летний Юсупов перешел в «Химки» 1 июля 2024 года на правах свободного агента. Россиянин не провел ни одного матча за команду в нынешнем сезоне.