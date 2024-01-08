Холанн может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро, «Реал» готов столько заплатить

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«Реал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает AS.
Ранее сообщалось, что «Реал» установил для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе крайний срок принятия решения о возможном переходе в мадридский клуб — 15 января. По информации источника, если Мбаппе не подпишет контракт до этого момента, «Реал» переключится на вариант с подписанием Холанна.
Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ. Сообщается, что для зарубежного клуба эта сумма будет ближе к 100 миллионам евро. «Реал» готов заплатить эти деньги.
В текущем сезоне Холанн провел 22 матча за «Реал», забил 19 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.