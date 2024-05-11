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Сегодня, 09:37

Хоселу заявил, что «Реал» рассмотрит вариант с его выкупом в конце сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хоселу.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Хоселу, выступающий за команду на правах аренды из «Эспаньола», заявил, что руководство мадридского клуба рассмотрит вариант с его выкупом после завершения сезона-2023/24.

«Мы все решим в конце сезона, но сейчас буквально сбывается моя мечта. Ради «Реала» я готов выкладываться на все сто», — приводит Marca слова Хоселу.

«Реал» арендовал Хоселу в июле 2023 года, форвард забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро. У «Реала» есть опция выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Реал
Хоселу
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