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Сегодня, 01:47

Хуммельс ведет переговоры с «Мальоркой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывщий защитник сборной Гермаии Матс Хуммельс ведет переговоры с «Мальоркой», сообщил журналист Флориан Платтенберг на своей странице в X.

35-летний немец является свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии». В конце июля он был близок к переходу в «Болонью», но после медицинского осмотра взял время на размышление.

Сообщалось, что Хуммельсом также интересовались этим летом «Байер» и «Реал».

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матс Хуммельс. Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье»

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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