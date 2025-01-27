Игнатьев: «Сильянову нет смысла переходить из «Локомотива» в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Александра Сильянова в московское «Динамо».

«Если Сильянов уйдет, то ослабит «Локомотив», но усилит «Динамо». Это, конечно, будет потеря, — приводит Legalbet слови Игнатьева. — Не знаю, почему его может заинтересовать этот переход. Может, дело в финансах. Этот фактор может побудить на переход. Но это игрок основного состава «Локомотива». В «Динамо» смысла переходить нет! Даже если учитывать турнирную таблицу. Такова жизнь, что всегда есть какие-то мотивы для продажи. В этом случае продажа может интересовать «Локомотив», чтобы заработать для возможной покупки футболиста другого амплуа. Где-то деньги клубу брать надо».

В нынешнем сезоне 23-летний Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.