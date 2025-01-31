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Сегодня, 07:50

Семшов: «В нынешней форме Малком не поможет «Зениту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Малкома в «Зенит».

«Прошло 2 года с тех пор, как Малком уехал. Бразилец был самым ярким игроком в РПЛ, но сейчас он даже в Европе не играет. Думаю, для «Зенита» вариант с возвращением Малкома уже закрыт. В последние годы он играл не в том, чемпионате, где футболисты прогрессируют. Малком уехал, чтобы спокойно заработать на жизнь. В нынешней форме он не поможет «Зениту». Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. «Зениту» лучше обратить внимание на молодых футболистов, у которых есть небольшой опыт. Малком не поможет петербуржцам, хотя раньше он был лучшим игроком РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

По информации «СЭ», Малком не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле» и хочет вернуться в «Зенит». 27-летний бразилец выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 годы.

В этом сезоне в активе игрока 6 забитых мячей и 9 голевых передач в 22 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Семшов
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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