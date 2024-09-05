Игрок «Лиона» плакал на медосмотре и исчез в последний день трансферного окна, чтобы сорвать переход в «Фулхэм»

Вингер «Лиона» Эрнест Нуама сорвал свой переход в «Фулхэм», сообщает L'Equipe.

По информации источника, сделка между клубами была согласована в последний день трансферного окна. Однако футболист не хотел покидать французский клуб. В связи с этим он заплакал на медобследовании перед завершением трансфера, а после исчез и перестал отвечать на звонки. В итоге сделка не состоялась.

20-летний ганец выступает за «Лион» с лета 2023 года. Он провел в команде 35 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.