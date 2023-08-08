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Сегодня, 17:10

Иньеста подписал контракт с «Эмирейтс» до 2024 года

Руслан Минаев
Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press
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Экс-полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста подписал контракт с «Эмирейтс», сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ. Соглашение с 39-летним испанцем рассчитано до лета 2024 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что договор включает пункт о продлении до 2025 года.

2 июля Иньеста стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Виссел Кобе», за который он выступал с 2018 года. До этого он провел 16 лет в «Барселоне».

Сообщалось, что после завершения карьеры футболиста Иньеста может вернуться на руководящий пост в «Барселону».

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Андрес Иньеста
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