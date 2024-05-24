Информация об интересе «Байера» к Криштиану Роналду оказалась фейком

Информация об интересе «Байера» к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказалась фейком.

Ранее журналист из Саудовской Аравии Альхаза Мутаб сообщал, что главный тренер клуба из Леверкузена Хаби Алонсо рассчитывает подписать 39-летнего португальца этим летом.

Инсайдер не привел источников полученной информации, однако в апреле уже появлялась информация о том, что Роналду может перейти в «Байер». Тогда об этом сообщал в соцсетях аккаунт LLF со ссылкой на Bild. Немецкие журналисты заявили, что публикации об этом в их издании не существовало. Также название аккаунта LLF расшифровывается как La Liga Frauds (англ. «мошенники из ла лиги»).

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года, в сезоне-2023/24 форвард забил 42 гола и сделал 13 результативных передач в 43 матчах. Контракт футболиста с клубом из Саудовской Аравии действует до конца июня 2025 года.